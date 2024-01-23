بوشكيان: طريق ترشيش مفتوحة والعمل كخليّة طوارئ من أجل ضهر البيدر

أعلن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان، "مباشرة فرق الأشغال بتدعيم طريق ترشيش التي تربط المتن بالبقاع، وردم الحفر وازالة الردميات المتساقطة، لتسهيل مرور المواطنين والآليات والسيارات".

وأوضح في بيان، أنّ "ذلك نَجم عن التواصل المستمر والمتابعة الحثيثة بين المسؤولين والمعنيين في المنطقة، وفي مقدّمهم وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، ومحافظ البقاع كمال أبو جودة، ما استدعى العمل كخليّة طوارئ لمنع اقفال الطريق".

وأشار بوشكيان إلى أن "طريق ضهر البيدر تأخذ الرعاية والاهتمام اللازمين، وتبذل جهود مكثّفة لتأمين السير عليها في مرحلة أولى، بانتظار انجاز الدراسات التي ستجرى حول تنفيذ مراحل تدعيمها وفق أعلى معايير السلامة المرورية".