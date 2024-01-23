المكاري بملتقى "عملية الحقيقة" في هافانا: حرب غزة أثبتت أن الحقيقة سلاح أساسي بمقاومة جرائم إسرائيل

أشار وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري، خلال كلمة لبنان في افتتاح ملتقى "عملية الحقيقة" في العاصمة الكوبية هافانا، الى أن "المبادرة العملية الحقيقة التي أطلقها الرئيس الكوبي فيديل كاسترو قبل 65 عاماً، كانت ربّما أوّل خطّة إعلاميّة موسّعة لمواجهة الأخبار الزائفة، وما أكثرها في حرب غزّة، حيث يعمد إعلام العدو الإسرائيلي إلى تضليل الرأي العام العالمي بأخباره الزائفة، منذ اليوم الأوّل لحربه على غزّة".

ورأى المكاري، أن "حرب غزّة أثبتت أنّ الحقيقة سلاح أساسي في مقاومة جرائم إسرائيل"، لافتاً الى أنه "صحيحٌ أنّ آلة الكذب الإسرائيليّة قويّة وناشطة، ولكن في مقابلها هناك إعلام مقاوم وفعّال في فضح الأكاذيب".

وذكر أن "الإعلام المقاوم هو السلاح الأمضى في حرب غزّة، وليس صدفةً أن نجتمع تحت سماء هافانا، لمناقشة فعاليّة وأهميّة الإعلام في المحطات الكبرى والمفصليّة والحاسمة، فيما الحرب ضدّ غزّة وشعبها الصامد مستمرّة منذ أكثر من مئة يوم".

ودعا الوزير المكاري "إلى أن تكون المواجهة مع العدو الإسرائيلي المحتلّ مفتوحة على جبهات العسكر وال​سياسة​ والاقتصاد والاجتماع"، ووجّه "تحيّة إلى شعب فلسطين المقاوم والصامد، والتحيّة موصولة إلى جنوب لبنان الذي يشهد يومياً مواجهات ساخنة وإلى مقاومته".

ودعا إلى "مزيد من التعاون على الصعيد الإعلامي بين لبنان وكوبا"، مضيفاً أنّ "كوبا عرفت مؤسّسات صحافيّة عدّة خاصّة بالجالية اللبنانيّة، كان الهدف منها إطلاع الجالية اللبنانية الموجودة هنا والتي باتت جزءاً من النسيج الكوبي، على أخبار لبنان وطنهم الأم".