افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن قصف مدفعي اسرائيلي مستمر على اطراف شيحين، مروحين، طيرحرفا، راميا وجبل بلاط.
كما استهدف الجيش الاسرائيلي حاوية شحن في ارض زراعية في الوزاني بصاروخين من مسيرة عند الساعة السادسة صباحاً.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مسيّرة أغارت على حاوية بأرض زراعية في الوزاني وقصف مدفعي مستمر على أطراف شيحين ومروحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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