النشرة: مسيّرة أغارت على حاوية بأرض زراعية في الوزاني وقصف مدفعي مستمر على أطراف شيحين ومروحين

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب عن قصف مدفعي اسرائيلي مستمر على اطراف شيحين، مروحين، طيرحرفا، راميا وجبل بلاط.

كما استهدف الجيش الاسرائيلي حاوية شحن في ارض زراعية في الوزاني بصاروخين من مسيرة عند الساعة السادسة صباحاً.