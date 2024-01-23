ارتفاع حصيلة قتلى انزلاق التربة في الصين إلى 20

ارتفعت حصيلة القتلى جراء انزلاق للتربة في مقاطعة يونان في جنوب غرب الصين إلى 20 شخصا، وفق ما أعلنت شبكة البث الرسمية "سي سي تي في"، فيما تتواصل جهود البحث والإنقاذ في الموقع.

واعلنت "سي سي تي في" انه "عُثر على 20 شخصا في الموقع لم تظهر علامات الحياة على أي منهم"، مضيفة أن 24 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين.