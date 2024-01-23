"سرايا القدس": فجّرنا دبابة إسرائيلية وقصفنا تمركزًا لجنود وآليات العدو في خان يونس

ذكرت "​سرايا القدس​"، أنّ "مقاتلينا تمكّنوا من تفجير دبّابة إسرائيليّة بعبوة "ثاقب- برميلية"، في محور التّقدّم غرب ​خان يونس​ بمحيط الحي الياباني". وأفادت بـ"أنّنا قصفنا بوابل من قذائف "الهاون"، تمركزًا لجنود وآليّات العدو الصّهيوني، في محور التّقدّم المعسكر الغربي في مدينة خان يونس".

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