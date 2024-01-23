اعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، يحيى سريع ان "طيران العدوان الأميركي البريطاني شن 18 غارة جوية خلال الساعات الماضية توزعت كالتالي: 12 غارة على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء. ثلاث غارات على محافظة الحديدة. غارتين على محافظة تعز. غارة على محافظة البيضاء. وأكد أن "هذه الاعتداءات لن تمر دون رد وعقاب".

كانت هذه تفاصيل خبر سريع: الاعتداءات الاميركية البريطانية على اليمن خلال الساعات الماضية لن تمر دون رد وعقاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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