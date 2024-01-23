انت الان تتابع خبر ترجيحات بتغييرات كبيرة بقائمة العراق لملاقاة فيتنام.. هذه التشكيلة "المتوقعة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وان التشكيلة التي سيعتمدها كاساس بمواجهة فيتنام مغايرة تماماً لتلك التي خاضت لقاء اليابان، إذ من المتوقع أن يتم إبقاء الحارس جلال حسن على دكة البدلاء وسيعوضه بزميله أحمد باسل، أما الخط الخلفي فسيتألف من اكام هاشم وزيد تحسين وآلان محيي الدين وميرخاس دوسكي، بينما سيتواجد خمسة لاعبين في منطقة خط الوسط وهم أسامة رشيد وزيدان اقبال ومنتظر ماجد وبشار رسن وأحمد علي، وسيكون مهاجم ويمبلدون الانكليزي علي الحمادي وحيداً في خط الهجوم، وفق صحيفة الصباح الرسمية.وبحسب الصحيفة فإن استمرار الملاك التدريبي بعملية المداورة والتغيير في التشكيلة من مباراة إلى أخرى هدفه غايتان، الأولى تندرج ضمن إطار المناورة وخلط الأوراق على بقية المنافسين نظراً لصعوبة التكهن بالخيارات المتاحة للمدرب الإسباني كاساس، والغاية الثانية إراحة الأسماء التي خاضت المباراتين الأوليين أمام اندونيسيا واليابان والحفاظ عليها من تبعات الإجهاد أو الإصابة.

على صعيد متصل، أجرى المنتخبُ الوطنيّ تدريباته صباح أمس الاثنين تحضيراً لمُواجهةِ نظيره الفيتنامي في الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر غد في ستاد جاسم بن حمد الخاصّ بنادي السد.

وشارك في تدريبات الأمس التي احتضنتها مراكزُ التدريب في نادي الغرافة جميعُ اللاعبين الذين بدوا في جاهزيةٍ تامةٍ لخوض مباراة فيتنام المُقبلة ضمن إطار مبارياتِ الجولة الثالثة لفرق المجموعة الرابعة لمنافسات كأس آسيا 2023 والتي سيتحدد من خلالها ولجميع المجموعات مواجهات الدور ثمن النهائي. ومن المؤمل أن يخوضَ منتخبنا في الـ29 من الشهر الحالي مباراةَ دور الـ16 في ستاد خليفة الدوليّ مع أحد المنتخبات الحائزة على المركز الثالث في (المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة).

ومن المؤمل ان يعقد في الساعة 11:00 من صباح اليوم الثلاثاء المؤتمرُ الصحفيّ الخاص بمدربِ المنتخب الوطنيّ خيسوس كاساس في المركز الصحفيّ (مشيرب) إلى جانبِ اللاعب بشار رسن للحديث عن لقاء فيتنام.