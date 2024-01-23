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انت الان تتابع خبر بعد مباراة "مرثونية".. كيف تأهل مصر لثمن نهائي كأس أمم أفريقيا بـ3 تعادلات؟ والان مع التفاصيل
المهاجم الشاب غيلسون تافاريس من فريق بنفيكا البرتغالي، افتتح التسجيل لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ثم رد عليه البديل محمود حسن "تريزيغيه" بعد 5 دقائق من انطلاقة الشوط الثاني بتمريرة من أحمد حجازي.
ضغط (الفراعنة) لإحراز هدف الفوز، وأهدر لاعبوه فرصًا بالجملة في مناسبات عديدة؛ لكن مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي تمكّن من أحراز هدفًا قاتلًا في الدقيقة الثالثة بعد التسعين، إثر تمريرة سحرية من "تريزيغيه".
منتخب الرأس الأخضر واصل ضغطه بدوره وسجّل هدف التعادل في الدقيقة التاسعة بعد التسعين عبر براين تيكسيرا في غفلة دفاعية مصرية.
في نفس المجموعة، لم يحافظ منتخب غانا على تفوقّه ضد موزمبيق بهدفين نظيفين في المباراة التي دارت بالملعب الأولمبي (الحسن واتارا)، وانقاد إلى تعادل "مخيب" بنتيجة (2-2) في اللحظات الأخيرة مما ساعد مصر على التأهل.
سجّل هدفي منتخب غانا، المهاجم المخضرم جوردان أيو في الدقيقتين 15 و70، وكلاهما من علامة الجزاء. وانتفضت موزمبيق لتسجّل هدفين في دقيقتين عبر جيني كاتامو في الدقيقة 91 ورينيلدو من ركلة جزاء بالدقيقة 94
*ترتيب النهائي لمجموعة منتخب مصر
بتلك النتائج، يتأهل الرأس الأخضر متصدرًا للمجموعة الثانية من كأس أمم أفريقيا بـ7 نقاط، يليه منتخب مصر في الوصافة بـ3 نقاط، ثم غانا وموزمبيق في المركزين الثالث والرابع بنقطتين لكل منهما.