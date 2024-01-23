انت الان تتابع خبر توجيه من التربية بشأن الزي الموحد أثناء الامتحانات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت التربية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "تقديرًا للظرف الإقتصادي الذي تعيشه بعض الأسر العراقية، وجه وزير التربية الإدارات المدرسية في عموم محافظات العراق عدم إلزام التلاميذ ارتداء الزي الموحد أثناء تأديتهم امتحانات نصف السنة الدراسية".



وأكد وزير التربية "أهمية الحفاظ على تركيز الطالب وعدم إشغاله بأمور ثانوية، ضمانا لانسيابية ويسر العملية الامتحانية"، مشددا على "تجنب محاسبة اي تلميذ مخالف للزي".