خطوات الاستعلام عن الدعم السكني لشهر يناير.. يبدأ الإيداع غدًا

ياسر رشاد - القاهرة - موعد صرف الدعم السكني لهذا الشهر.. هكذا يبحث الملايين من السعوديين المستفيدين من الدعم السكني الشهري والمقرر إيداعه غدًا الأربعاء الموافق 11 رجب 1445هـ/ 24 يناير 2024.

وباتت منصة سكني متصدرة محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية اليوم، حيث يتسائل الكثيرون عن تفاصيل الإيداع الشهري، والمقرر أن يكون في الساعات الأولى من صباح يوم غد الأربعاء ويستمر الإيداع على مدار اليوم.

يذكر أن إيداع الدعم السكني يكون بشكل شهري وبالتحديد في اليوم الـ 24 من كل شهر ميلادي، على أن يتم تقديم الميعاد ليوم 23 حال تصادف يوم 24 مع إجازة رسمية أوإجازة أسبوعية أو تأخيره إلى يوم 25 لنفس السبب.

سكني.. شروط الحصول على الدعم السكني

وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حددت عدد من الشروط الواجب توافراها في المتقدمين للحصول على الدعم ومنها:

أن يكون المتقدمين من مواطني السعودية.

أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة كاملة في السعودية.

ألا يقل عمر المستفيد من الدعم السكني عن 21 عامًا كحد أدنى.

ألا يكون المتقدم مالكاً لأي عقار.

ألا يكون المتقدم قد استفاد من قبل من الدعم.

وأوضحت الوزارة أن السيدات المطلقات والأرامل يمكنهم الاستفادة من الدعم السكني، كما يمكن أن يستفيد من الدعم مستفيدو الضمان الاجتماعي.

وشددت الوزارة على ضرورة تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة، مثل إثبات الدخل وصورة من بطاقة الهوية.

طريقة الاستعلام عن الدعم السكني لشهر يناير 2024

وأشاررت وزارة الإسكان في وقت سابق طريقة الاستعلام عن نزول الدعم بشكل إلكتروني من خلال إتباع الخطوات التالية: