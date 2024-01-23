تمهيدًا لضربة انتقامية.. الاحتلال يحث سكان خان يونس للمغادرة فورًا

ياسر رشاد - القاهرة - حذر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سكان خان يونس ومخيمها؛ وحثهم على ضرورة المغادرة بشكل فوري؛ وذلك بعدما أعلن الاحتلال أن قواته طوقت مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

فيما يلقى مواجهات عنيفة مع عناصر المقاومة الفلسطينية أسفرت عن مقتل 21 من الجنود الإسرائيليين أمس الاثنين، وذلك كأكبر حصيلة منذ بدء العدوان على غزة.

وأوضح في بيان، أنه أكمل تطويق خان يونس مما أسفر عن مقتل العشرات من مقاتلي حماس في هذه العملية.

وقال جيش الاحتلال إن الفرقة 98 قادت دفعة كبيرة إلى الجزء الغربي من خان يونس خلال اليوم الماضي، حيث طوق اللواء المدرع السابع ولواء جيفاتي المدينة.

ونفذ لواء المغاوير التابع للفرقة عمليات أعمق في خان يونس، التي يقول جيش الدفاع الإسرائيلي إنها معقل رئيسي لحماس.

وخلال اليوم الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات البرية تشارك في معارك قريبة مع مقاتلي حماس ونفذت ضربات جوية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن عن مقتل 21 جندياً وإصابة آخر بجروح خطيرة، في معركة مع عناصر المقاومة الفلسطينية "حماس" وسط قطاع غزة.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن المعركة وقعت نتيجة تفخيخ مبنيين في مخيم المغازي، تبعه إطلاق صواريخ مضادة للدروع، ما أدى لانفجار العبوات، وانهيار المبنيين على الجنود الإسرائيليين.