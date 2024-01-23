الصحف الأمريكية: الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات في وضع إجراءات جديدة ضد روسيا

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت صحيفة أمريكية، نقلا عن دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى، أن الاتحاد الأوروبي يواجه صعوبات في وضع إجراءات جديدة ضد روسيا، بسبب نفاذها الفعلي.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، نقلاً عن الدبلوماسي الأوروبي، أن المشكلة الكبرى هي أن "جميع المنشآت الكبيرة تخضع بالفعل للعقوبات وهناك بعض القطاعات والمجالات التي لا يمكن اتخاذ اجراءات ضدها وبينها الأسلحة النووية".

ولفتت الصحيفة إلى أن عددًا من دول الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المجر، عارضت فرض عقوبات على القطاع النووي الروسي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا، لا تريد فرض عقوبات على الغاز الطبيعي المسال الروسي.

الاتحاد الأوروبي يضع خطة في حال "تخلي ترامب عن أوروبا"

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة غربية أن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة عقوبات جديدة ضد روسيا، والتي يعتزم اعتمادها بحلول 24 فبراير.