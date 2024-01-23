إيران تجدد تحذيراتها لأمريكا عقب الغارات الأخيرة

ياسر رشاد - القاهرة - وجهوزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، "رسالة تحذيرية للأمريكيين والبريطانيين بأن ما نفذاه بشكل مشترك من هجوم على مناطق في اليمن يشكل تهديدًا للسلم والأمن في المنطقة، ويوسع نطاق الحرب".

وقال عبد اللهيان، بحسب وكالة الإنباء الروسية إنه "في الوقت الذي شنت فيه أمريكا وبريطانيا هجمات ضد اليمن، أظهرت صور الأقمار الصناعية أن نحو 230 سفينة تجارية ونفطية كانت تتحرك في البحر الأحمر، ما يعني أنهم تلقوا رسالة اليمنيين جيدًا بأن السفن المتجهة إلى موانئ كيان الاحتلال هي فقط التي سيوقفها اليمنيون"، حسب قناة "العالم" الإيرانية.

وتابع: "خلال الأسبوع الماضي في دافوس، قلتُ لوزير الخارجية البريطاني إن تصرفات بلاده تزيد من التوتر في البحر الأحمر"، مؤكدًا أن "الهجمات ضد اليمن خطأ استراتيجي".

وفي وقت سابق، أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدة دول أخرى منها البحرين، بيانًا مشتركًا أعلنت فيه شن عدة ضربات جوية ضد أهداف لـ "أنصار الله" في اليمن.

وقال البيان إن "الضربات الجديدة استهدفت موقع تخزين تحت الأرض للحوثيين "أنصار الله" بالإضافة إلى مواقع أخرى تحتوي على قدرات المراقبة الصاروخية والجوية للحوثيين".

غارات أمريكية بريطانية تستهدف مواقع لـ"أنصار الله" في صنعاء

وأفاد مصدر في السلطة المحلية في صنعاء لوكالة "سبوتنيك"، أمس الاثنين، بأن "مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت ثلاث غارات على قاعدة الديلمي الجوية شمال صنعاء"، مضيفًا أن "5 غارات جوية أخرى استهدفت معسكر الحفا التابع لقوات الحرس الجمهوري "نخبة الجيش اليمني سابقًا" وجبل نُقم شرق مدينة صنعاء، ومعسكر 48 مقر قيادة الحرس الجمهوري في منطقة السوّاد جنوب المدينة".

وأكد المصدر أن القصف الجوي طال موقعًا للدفاع الجوي في منطقة صَرِف شمال صنعاء، مشيرًا إلى صنعاء وضواحيها تشهد تحليقًا مكثفًا للمقاتلات الأمريكية والبريطانية.

وتأتي الغارات الجوية بعد ساعات من إعلان "أنصار الله" استهداف سفينة عسكرية أمريكية "أوشن جاز" في خليج عدن، بصواريخ بحرية، فيما قال الأسطول الأمريكي الخامس، إن بيان "أنصار الله" بشأن الهجوم الناجح على سفينة أمريكية عسكرية في خليج عدن "كاذب".

وأعلنت "أنصار الله"، يوم 12 يناير الجاري، مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.

ويوم الأربعاء الماضي، أعلنت الخارجية الأمريكية تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية عالمية، ردًا على الهجمات البحرية للجماعة، مؤكدًا دخوله حيز التنفيذ بعد 30 يومًا، معتبرةً أن "التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للجماعة، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم"، على حد قولها.

ومنذ مطلع ديسمبر الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 16 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.