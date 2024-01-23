ترشيشي: لا خطر على الأمن الغذائي الزراعي ولا يمكن للسوق المحلية استيعاب إنتاجنا

أشار رئيس "تجمّع المزارعين والفلّاحين" ​إبراهيم ترشيشي​، إلى أنّه "لا يمكن للسّوق المحليّة استيعاب إنتاجنا، إذ نصدّر 70% من محصول التّفاح، ونحو 43% من محصول ​البطاطا​"، وذلك في حال استمرار الحرب وعدم تمكّن المزارعين من الاعتماد على الأسواق الخارجيّة لتصريف إنتاجهم.

وأعرب، في حديث صحافي، عن تخوّفه من "كارثة تكدّس المنتجات الزّراعيّة اللّبنانيّة وخسارة المواسم، بسبب العقبة السّعوديّة أمام وصول المنتجات اللّبنانيّة برًّا إلى ​قطر​ و​الإمارات​ و​البحرين​ و​الكويت​، وعدم وجود أيّ بوادر على نيّة السّعوديّين فتح أسواقهم أمام المنتجات اللّبنانيّة، أو أمام وصولها إلى الأسواق الخليجيّة".

وأكّد ترشيشي، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على الحرب في ​غزة​ و​جنوب لبنان​، أنّ "لا خطر على ​الأمن الغذائي​ الزّراعي"، كاشفًا أنّه "لا تزال 90% من الحمضيّات مصدرها الجنوب، كذلك الأمر بالنّسبة إلى الموز الأخضر الجنوبي".