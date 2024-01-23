محمد علوش: لا يمكن لاسرائيل أن تقوم بحرب أحادية الجانب في الشرق الاوسط دون الدعم الاميركي

رأى الكاتب والمحلل السياسي محمد علوش في حديث لقناة "الجديد" أن كل الوقائع الموجودة في المنطقة تشير إلى عدم إمكانية توسع رقعة الحرب جنوب لبنان، خاصة أنه إذا كان الجيش الاسرائيلي يمتلك القدرة على فتح جبهة ثانية الى جانب جبهة غزة، لفعلها منذ 11 تشرين الاول، وهو ما أعلنه وزراء في الحكومة الاسرائيلية، مشدداً على أنه "لا يمكن لاسرائيل أن تقوم بحرب أحادية الجانب في الشرق الاوسط دون الدعم الاميركي، وبالأمس كانت تطلب مدها بالذخائر والسلاح من الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي لن تكون قادرة على فتح حرب دون موافقة أميركية، ومن أجل ذلك تحاول جر حزب الله وايران على الحرب.

وبما يتعلق بلقاء السفيرين السعودي والإيراني، أشار علوش الى أن اللقاء يندرج في سياق التقارب الايراني السعودي في المنطقة، وشكله أهم من مضمونه كونه لم يتطرق الى تفاصيل الملفات بل اكتفى بالعموميات، كاشفاً أن هناك توافق كامل بين الجانبين حول ضرورة منع توسع الحرب في لبنان.

واضاف: "من الضروري التلاقي الإيراني السعودي في لبنان لأن هذا التقارب سيساهم بحلحلة الملفات العالقة ومنها الملف السعودي"، معتبراً أن تأجيل لقاء سفراء الدول الخمس مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري هو أمر إيجابي وليس سلبياً لأنه يأتي في سياق إنضاج أفكار اللجنة الخماسية.