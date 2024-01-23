أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "بنتيجة المُتابعة والرّصد، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، بتاريخ 19/01/2024، من توقيف شخصين في محلّة كورنيش المزرعة، على متن دراجة آليّة سُرِقَت من محلّة طريق الجديدة بتاريخ 14/01/2024، وهما السّوريّان: "م. ا. ع." (مواليد عام 1997) مطلوب بجرم سرقة سيّارات، وعدم نقل هويّة، و"ع. ك." (مواليد عام 1982)".
وأوضحت في بلاغ، أنّ "بتفتيشهما، ضبط بحوزتهما كميّة من المخدرات، عبارة عن: 13,5 حبّة كبتاغون، كميّة من مادّتَي الماريجوانا وحشيشة الكيف، وأقنعة وأدوات تُستخدم بعمليّات السّرقة والسّلب (قطّاعات، ومفكّ براغي)"، مشيرةً إلى أنّ "الدرّاجة الآليّة أُعيدت إلى مالكها، وأودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنيّة، للتّوسّع بالتّحقيق معهما، عملًا بإشارة القضاء المختص".
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: توقيف سارقَي دراجة آلية في كورنيش المزرعة وضبط مخدرات بحوزتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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