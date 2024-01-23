بو حبيب من نيويورك: بقاء النازحين السوريين في لبنان دون حلول يهدد أمن المنطقة واستقرارها

التقى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في نيويورك بنظيره الروسي سيرغي لافروف الذي شكره على "موقف لبنان المتوازن من الصراع الاوكراني".

واتفق الوزيران على أهمية "إحترام حقوق الانسان في كافة الصراعات، وعدم إزدواجية المعايير. كذلك، تباحثا بالاستفزازات التي يتعرض لها لبنان، ومحاولة إستدراجه لدخول الحرب. كما أكدا على أهمية الوحدة الفلسطينية للوصول الى الدولة الفلسطينية المستقلة".

وأبلغ وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف الوزير بوحبيب خلال إجتماعهما دعم الجزائر ووقوفها الى جانب لبنان، والقضية الفلسطينية، من موقعها كممثل للصوت العربي في مجلس الامن الدولي، بما يعيد الحقوق الى أصحابها. واتفق الوزيران على أهمية وضرورة الضغط الاميركي على إسرائيل كي تقبل بحل سلمي للصراع، وفقا" لقرارات الشرعية الدولية.

كما أجرى بوحبيب لقاء مع وزيرة خارجية أندونيسيا رتنو مرسودي حيث تشاورا بالاوضاع في الشرق الاوسط، وتوافقا على "ضرورة وقف فوري لاطلاق النار والحرب في غزة وحل الدولتين". وشكر بوحبيب نظيرته الاندونيسية على الدور البناء الذي تلعبه الكتيبة الاندونيسية ضمن قوات اليونيفيل، وهي الاكبر عددا" اليوم، مشددا على حرص لبنان على عملها وسلامتها.

كذلك ألقى بوحبيب محاضرة في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك، شرح فيها موقف لبنان المؤيد لاعادة الهدوء والامن الى الجنوب من خلال انسحاب اسرائيل من كافة الاراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها لا سيما مزارع شبعا، ووقف الخروقات.

وأشار الى "طلب رئيس مجلس الوزراء خلال مؤتمر النازحين في جنيف من المفوضية العليا للاجئين البدء ببرامج تجريبية لاعادة السوريين بصورة آمنة الى قراهم، لأن بقاءهم دون حلول في لبنان يهدد أمن وأستقرار المنطقة"، مؤكداً على "الرغبة العربية بإنهاء الصراع من خلال إيجاد سلام عادل، وشامل، ومستدام قائم على حل الدولتين، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت لعام ٢٠٠٢، كي يفوز مشروع السلام في منطقتنا".

والتقى وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، حيث أكدا على "ضرورة وقف الحرب وخطورة استمرارها على الوضع في الشرق الاوسط. ووضع عبداللهيان بو حبيب في صورة الاتصالات السياسية والمبادرة الايرانية لانهاء الصراع.

وبعدها لبى بوحبيب دعوة عشاء وزير خارجية النروج بمشاركة وزراء خارجية تركيا، والجزائر ورؤساء بعثات دبلوماسية لدى الامم المتحدة في نيويورك.