الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة القتلى في الحرب على القطاع إلى 25490 شخصا

أعلنت وزارة الصحة في غزة، "ارتفاع حصيلة الشهداء في العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 25490 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وذلك منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول".
واشارت الى "استشهاد 195 شخصاً في الساعات الـ24 الأخيرة فيما أصيب 63354 شخصاً بجروح منذ بداية الحرب".
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