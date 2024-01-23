أعلن وزير الخارجية النيجيري ميتام توجار أن "بلاده تطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة"، مشيرا إلى أن مفتاح الحل بيد واشنطن.
واعتبر توجار في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن "مفتاح وقف الحرب في غزة بيد الولايات المتحدة، فلديها نفوذ أكبر من الدول الأوروبية في المنطقة، بدأنا نرى أنه حتى الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل في هذا السياق، لكن هناك حاجة إلى الضغط بشكل أكبر".
ولفت إلى أن "أوروبا تدعم وقف القتال وتدين العنف ضد سكان القطاع، مؤكدا أن الفلسطينيين لديهم الحق في الحصول على دولتهم".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية النيجيري: مفتاح وقف الحرب في غزة بيد الولايات المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.