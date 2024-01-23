وزير الخارجية النيجيري: مفتاح وقف الحرب في غزة بيد الولايات المتحدة

أعلن وزير الخارجية النيجيري ميتام توجار أن "بلاده تطالب الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لإنهاء الحرب في غزة"، مشيرا إلى أن مفتاح الحل بيد واشنطن.

واعتبر توجار في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز"، أن "مفتاح وقف الحرب في غزة بيد الولايات المتحدة، فلديها نفوذ أكبر من الدول الأوروبية في المنطقة، بدأنا نرى أنه حتى الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل في هذا السياق، لكن هناك حاجة إلى الضغط بشكل أكبر".

ولفت إلى أن "أوروبا تدعم وقف القتال وتدين العنف ضد سكان القطاع، مؤكدا أن الفلسطينيين لديهم الحق في الحصول على دولتهم".