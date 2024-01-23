نتانياهو: عشنا أمس أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب والجيش بدأ تحقيقا في الكارثة

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو، الى انه "عشنا أمس أحد أصعب الأيام منذ اندلاع الحرب والجيش بدأ تحقيقا في الكارثة"، مؤكدا انه "نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على حياة جنودنا ولن نتوقف عن القتال حتى تحقيق النصر المطلق".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل 21 ضابطاً وجندياً في معارك خانيونس جنوب قطاع غزة.

وكانت قد تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، بـ"مقتل وإصابة نحـو 20 ضابطاً وجندياً بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بقوات إسرائيلية في خانيونس جنوبي قطاع غزة".