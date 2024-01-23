عقب مطالب سحب الثقة.. الفجوة تتعمق بين حكومة نتنياهو والمعارضة بإسرائيل

ياسر رشاد - القاهرة - يبدو أن الخلافات الإسرائيلية ترخي بثقلها على خطط حكومة بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة يائير لابيد يطالبه بتحديد موعد للانتخابات بدلا من المشاجرات في زمن الحرب، وفقًا لشبكة سكاي نيوز.

في هذه الأجواء حزب العمل يعد مقترحا للكنيست بسحب الثقة من الحكومة.

في هذه الأجواء، نقلت صحيفة معاريف عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قوله لنتنياهو إن الحكومة الإسرائيلية ستسقط إذا انتهت الحرب.

كما اقتحم بعضُ أقارب المحتجزين لدى حماس، اجتماعا في الكنيسيت، معلنين أنهم لن يسمحوا بالاجتماعات بينما أبناؤهم يموتون في غزة، حسب تعبيرهم.

ما تأثير الخلافات في الداخل الإسرائيلي على مبادرات الحل؟

يقول رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي سمير غطاس، في حوار له حول مدى تأثير الخلافات في الداخل الإسرائيلي على مبادرات الحل التي يعمل عليها الوسطاء.