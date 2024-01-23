لآداء طقوس تلمودية.. عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت تقارير إعلامية فلسطينية إن عشرات المستوطنين اقتحموا اليوم الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة بحماية من الشرطة الإسرائيلية.

ونقلت التقارير عن شهود عيان أن المستوطنين دخلوا من باب المغاربة وقاموا بجولات استفزازية في باحات الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية فيها، مشيرة إلى أن شرطة الاحتلال المتمركزة عند أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى منعت المواطنين من دخول المسجد، مما تسبب في انخفاض أعداد المصلين للشهر الرابع على التوالي.

فيما يلقى مواجهات عنيفة مع عناصر المقاومة الفلسطينية أسفرت عن مقتل 21 من الجنود الإسرائيليين أمس الاثنين، وذلك كأكبر حصيلة منذ بدء العدوان على غزة.

وأوضح في بيان، أنه أكمل تطويق خان يونس مما أسفر عن مقتل العشرات من مقاتلي حماس في هذه العملية.

وقال جيش الاحتلال إن الفرقة 98 قادت دفعة كبيرة إلى الجزء الغربي من خان يونس خلال اليوم الماضي، حيث طوق اللواء المدرع السابع ولواء جيفاتي المدينة.

ونفذ لواء المغاوير التابع للفرقة عمليات أعمق في خان يونس، التي يقول جيش الدفاع الإسرائيلي إنها معقل رئيسي لحماس.

وخلال اليوم الماضي، قال الجيش الإسرائيلي إن القوات البرية تشارك في معارك قريبة مع مقاتلي حماس ونفذت ضربات جوية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن عن مقتل 21 جندياً وإصابة آخر بجروح خطيرة، في معركة مع عناصر المقاومة الفلسطينية "حماس" وسط قطاع غزة.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن المعركة وقعت نتيجة تفخيخ مبنيين في مخيم المغازي، تبعه إطلاق صواريخ مضادة للدروع، ما أدى لانفجار العبوات، وانهيار المبنيين على الجنود الإسرائيليين.