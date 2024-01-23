ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين إلى 20 قتيل

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة الإنباء الروسية بأن حصيلة ضحايا ذ بإحدى قرى منطقة جينتشيونغ بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين ارتفعت إلى 20 قتيلا، وفقدان 24 آخرين.

من جهته صرح تلفزيون الصين اليوم الثلاثاء: "تأكد مقتل 20 شخصا ولا يزال 24 آخرون في عداد المفقودين بعد أن ضرب انهيار أرضي قرية في محافظة جينتشيونغ بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين".

ووقع انهيار أرضي أمس الاثنين في الساعة 5:51 صباحا بالتوقيت المحلي، في قرية ليانغشوي شمال منطقة جينتشيونغ بمقاطعة يوننان في جنوب غرب الصين.

وفي وقت سابق أعلنت قناة "سي سي تي في" أنه "تم إجلاء أكثر من 200 شخص بشكل عاجل من المنطقة المنكوبة وتم إرسال 10 حفارات و33 سيارة إطفاء وأكثر من 200 رجل إنقاذ".

وذكرت وسائل إعلام صينية أن الرئيس الصيني شي جين بينغ حث على بذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ المحاصرين تحت الأرض وتقليل خسائر الكارثة.