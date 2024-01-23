مريض نفسي.. تفاصيل مقتل سيدة حامل على يد زوجها في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، متهم بقتل زوجته وهي حامل في شهرها السادس طعنا في الطالبية.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم مريض نفسي، مشيرة إلى أن خلافات أسرية دارت بينهما، على إثرها قام المتهم بقتل زوجته بتسديد طعنات لها، وهي حامل في شهرها السادس.

تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة العثور على جثة ربة منزل مقتولة داخل شقتها بدائرة القسم.

وبإجراء التحريات، تبين أن جثة ربة منزل حامل بها آثار طعنات نافذة أودت بحياتها والجنين جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني، يعاني من مرض نفسي.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.