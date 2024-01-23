الخارجية القطرية: انقطاع الاتصال وعدم إيصال المساعدات لغزة يؤثر على جهود الوساطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ندى محرم

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد محمد الأنصاري، صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم نقل الدفعة التاسعة من جرحى غزة لتلقي العلاج ليصل إجمالي من تم نقلهم من القطاع أكثر من 500 شخص.

وتابع وزير الخارجية القطري خلال مؤتمر صحفي، أنه بالتعاون مع فرنسا تم نقل نحو 11 طنا من المساعدات الطبية إلى غزة تشمل أدوية للأسرى الإسرائيليين في القطاع، مؤكدًا أن جهود الوساطة مستمرة في غزة ولم تتوقف ونعمل من أجل وقف إطلاق نار مستدام.

وأكد أن انقطاع الاتصال داخل غزة وعدم إيصال المساعدات للقطاع يؤثر على جهود الوساطة استمرار الحرب في غزة لن يؤدي إلا لمزيد من الخسائر.

وأوضح أن الطريق الأمثل للتعامل بشأن الخلافات مع إيران يكون عبر الحوار، مشيرًا إلى أن قطر دعمت جميع الجهود الإقليمية لخفض التصعيد في البحر الأحمر مع العلم بأن التصعيد مرتبط بالحرب في غزة.