"النشرة" حصلت على مشروع الموازنة للعام 2024 كما عدلته لجنة المال

حصلت "النشرة" على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 كما عدلته لجنة المال والموازنة النيابية برئاسة النائب ابراهيم كنعان. هذا ويعقد مجلس النواب جلسة عامة في تمام الساعة 11:00 من قبل ظهر يومي الإربعاء والخميس الواقعين في 24 و 25 كانون الثاني الجاري وكذلك مساء اليومين المذكورين لدرس وإقرار مشروع الموازنة.

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