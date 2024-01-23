سقلاوي: ضرائب التبغ يجب ألاّ توضَع بالمقارنة مع بلدان لديها مستويات تهريب متدنية جداً

حمَل رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" مديرها العام ناصيف سقلاوي خلال احتفال بتكريم موظفيها الذين بلغوا سنّ التقاعد عام 2023 اليوم الثلثاء في مقر الإدارة في الحدث على الدعوات إلى رفع الضرائب على التبغ لزيادة ايرادات الدولة، واصفاً إياها بأنها "تصريحات غير مدروسة"، وأوضح أن هذه الضرائب يجب ألاّ توضَع بالمقارنة "مع بلدان لديها مستويات تهريب متدنية جداً".

واعتبر أن اللقاء التكريمي "ما هو الا محطة، وقفة صغيرة" تعبّر فيها إدارة "الريجي" عن "تقديرها لسنوات من العطاء الوظيفي" الذي قدمه المتقاعدون، "وساهم كثيراً في نمو الريجي وتطورها ووصولها لما وصلت إليه اليوم". واضاف : "لقد شهدتم على ازدهار الريجي وساهمتم، كل واحد من موقعه، في تطور هذه المؤسسة التي أصبحت باعتراف الجميع مفخرة للقطاع العام ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد الوطني".

وتابع :"نرفع راسنا بما حقنناه بشكل خاص في السنوات الماضية، فرغم كل الظروف المعاكسة تمكنت الريجي بفضلكم وبمساعدتكم من أن تحقق انجازات جديدة"، ومنها "مضاعفة القدرات الإنتاجية وزيادة خطوط انتاج جديدة لتلبية الطلب المتزايد على منتجات الريجي"ز وأضاف: "استطعنا أن نكون السبّاقين ونطلق الطابع المرمز لنكافح التهريب، وأن نحصد شهادة ايزو جديدة للصحة والسلامة المهنية بعد الشهادات السابقة التي نلناها، وأن نواكب التكنولوجيا ونطلق منصة الكترونية للمزارعين لنكون إلى جانبهم ونرافقهم خطوة بخطوة، وأن نتحدى الظروف ونشتري محاصيل تبغ اهلنا بالجنوب قبل الموعد المقرر، ولم نقف عند هذا الحدّ، إذ سنستثمر اراضي الادارة ونزرعها لندعم بمحصولها كل مُزارع في الجنوب". وذكّر بدور "الريجي" في مواجهة "الاقتلاع والتهجير والعدائية بالزرع والتجذير والصمود".

وشدّد سقلاوي على أن "هذه المؤسسة كافحت وحاربت لتستمر ووقفت في مواجهة ابواق الفشل الي حاولت ان تنال من نجاحها." واستغرب أن "يطرح احدهم رفع الضرائب على التبغ لزيادة ايرادات الدولة اسوة بالدول الاوروبية، وكأن المتكلم من كوكب زحل، فهل حدود لبنان كحدود فرنسا؟". ودعا إلى "التعلّم من التجارب السابقة عندما وقعت المؤسسة في عجز مالي كبير نتيجة رفع الضرائب وتراجعت ايرادات الخزينة لا بل انعدمت". وأضاف: "فلنتجنب إطلاق تصريحات غير مدروسة يمكن تكون عواقبها وخيمة على لبنان وعلى الاقتصاد". وأوضح أن "اية ضرائب على التبغ يجب ان تأخذ في الاعتبار عدم المقارنة مع بلدان لديها مستويات تهريب متدنية جداً".