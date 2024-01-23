الصادق: إسرائيل تستفيد من غياب الدولة و"حزب الله" وإيران يسيطران على المفاوضات

أكّد النّائب ​وضاح الصادق​، "أنّنا في خطر شديد من نشوب حرب قد تكون شاملة، وهذا ما يهدّد به الجانب ال​إسرائيل​ي"، مشيرًا إلى أنّ "إسرائيل لا تطبّق ​القرار 1701​، وتستفيد من غياب الدولة ال​لبنان​ية وامتلاك ميليشيا لقرار الحرب والسّلم والسّلاح في لبنان، وتحاول أن تستغلّ هذا الأمر لمحاولة فرض معادلة جديدة في الجنوب اللّبناني".

واعتبر، في حديث تلفزيوني، أنّ "القرار ليس بيد "​حزب الله​"، فهو ذراع عسكري تستخدمه ​إيران​"، لافتًا إلى أنّ "هناك مقاييس تكنولوجيّة مختلفة للحرب، تمّكن إسرائيل من استهداف قيادات عديدة. الإسرائيلي يَعمل بمَثل "وما خوف الغريق من البلل"، وهو في أسوأ أوضاعه الأمنيّة وخسر العديد من المدنيّين والجنود، ولديه أسرى في ​غزة​ ومعارضة كبيرة من ​المجتمع الدولي​".

وبيّن الصّادق أنّ "الإسرائيلي اليوم يعتمد على مسح الأرض وتدمير منطقة بكاملها، والدّخول اليها بأقل خسائر ممكنة، لمحاولة كشف الأنفاق، وهو يضغط في المفاوضات لمحاولة إبعاد "حزب الله" عن الحدود"، مشدّدًا على أنّ "الدولة اللبنانية وبشهادة رئيس الحكومة ووزير الخارجيّة، غائبة تمامًا عن المشهد، ويسيطر "حزب الله" وإيران على المفاوضات وترسيم الحدود".

وركّز على أنّ "معركتنا في الدّاخل هي أن تستعيد الدّولة اللّبنانيّة سيادتها وقرارها على الأراضي اللّبنانيّة كافّة، وأن يكون السّلاح فقط بيد ​الجيش اللبناني​". ورأى أنّه "ليس هناك وجود للبنان الرّسمي في أيّ نوع من المفاوضات، وحتّى في مفاوضات ​ترسيم الحدود البحرية​ كانت الموافقة النّهائيّة لـ"حزب الله" أي من إيران، ويتقاضون ثمن ذلك في مكان آخر، واليوم في الترسيم البري ليس هناك تدخّل للبنان الرسمي".