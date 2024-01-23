لجنة الاقتصاد استمعت الى سلام حول مهامه الرقابية على قطاع التأمين

استمعت لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة والتخطيط النيابية في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني، وحضور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام والنواب: ناصر جابر، نقولا صحناوي، محمد سلمان، امين شري، وضاح الصادق، آغوب ترزيان وعدنان طرابلسي، الى سلام حول مهامه الرقابية على قطاع التأمين في لبنان، الوارد بالمرسوم الاشتراعي الرقم 105 تاريخ 30/6/1977 .

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