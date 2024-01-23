هاشم: ما نتفاهم عليه داخليا بشأن الرئاسة هو الأساس ولم يُبحث بعد بالتخلي عن فرنجية أو عدمه

أكّد عضو كتلة "التّنمية والتّحرير" النّائب ​قاسم هاشم​، أنّ "الاستحقاق الرّئاسي ما زال في أولويّات البحث"، موضحًا أنّ "الموعد المقرّر لسفراء اللجنة الخماسية للتّشاور مع رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أُجّل، لأنّه قد يكون استجدّ أمر ما، والسّفراء سيتشاورون في ما بينهم".

وشدّد، في حديث تلفزيوني، على أنّ "مرشّح كتلتنا الوحيد ل​رئاسة الجمهورية​ هو رئيس تيّار "المردة" ​سليمان فرنجية​"، مشيرًا إلى أنّه "لم يُبحث بعد في التخلّي عن فرنجية أو عدمه، ونحن نختار وفق المعايير، إذ حتّى اللّجنة الخماسيّة لم تدخل في الأسماء بل في المعايير".

ولفت هاشم إلى أنّ "الأولويّة لدى الموفد الأميركي ​آموس هوكشتاين​، كانت طمأنة ​إسرائيل​، وهذا دليل على خشيتهم ممّا تملكه ​المقاومة​"، مركّزًا على "حاجة ​لبنان​ لرئيس للجمهوريّة، كونه معنيّ في ​حرب غزة​". ورأى أنّ "ما نتفاهم عليه داخليًّا في شأن رئاسة الجمهورية، هو الأساس بغضّ النّظر عن الرّأي الخارجي".