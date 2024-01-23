"النشرة": مصلحة الاقتصاد جالت على محطات المحروقات في صور وسطّرت محضر بحق محطة في البص

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "مراقبي مصلحة الاقتصاد في الجنوب جالوا على محطات المحروقات في مدينة صور وتم تنظيم محضر ضبط بحق محطة في منطقة البص بسبب خداع المستهلك وبيعه بنزين ٩٥ اوكتان على انه ٩٨ اوكتان".

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