مجلة "تايم" الاميركية: الدعم العالمي لإسرائيل في تراجع مستمر منذ 7 تشرين الأول الماضي

أفادت مجلة "تايم" الأميركية بأن الدعم العالمي لإسرائيل في تراجع مستمر منذ 7 تشرين الأول الماضي.

وبحسب بيانات نقلتها عن شركة Morning Consult للأبحاث، فإن 42 من أصل 43 دولة، شهدت تراجعاً في الدعم المقدم لإسرائيل سابقاً.

وتم التوصل إلى هذه النتيجة عبر استطلاع للرأي أجري في 43 دولة بـ 6 قارات، خلال الفترة بين أكتوبر إلى كانون الأول 2023، حيث تلقت الشركة خلالها آلاف الإجابات المكتوبة من المستطلع آراؤهم.

ونتيجة للاستطلاع، فقد تحولت الكثير من الآراء "الإيجابية" حيال إسرائيل إلى "سلبية" في كل من الصين وجنوب إفريقيا والبرازيل وغيرها من دول أميركا اللاتينية.

كما شهدت بلدان مثل اليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا تراجعاً في التأييد والدعم لإسرائيل، إلى أن بات الرأي "السلبي" هو السائد في هذه المجتمعات.

في المقابل، برزت الولايات المتحدة الأميركية لوحدها كبلد تواصل فيه الدعم لإسرائيل رغم تراجعها مقارنة بالسابق.

وأشارت نائبة رئيس قسم الاستخبارات السياسية في شركة Morning Consult للأبحاث سونات فريسبي، في تصريح للمجلة، إلى أن هذه المعطيات تظهر "مدى صعوبة المسار الذي تسلكه إسرائيل حاليا في المجتمع الدولي".