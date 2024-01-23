الخارجية القطرية: جهود الوساطة مستمرة في غزة وكثير من المعلومات المنشورة مغلوطة

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أننا "أدخلنا لغزة بالتعاون مع فرنسا مساعدات طبية بنحو 11 طنا تشمل أدوية للرهائن الإسرائيليين"، مؤكدةً أن "جهود الوساطة مستمرة في غزة وكثير من المعلومات المنشورة مغلوطة".

وذكرت الخارجية، أننا "أكدنا مرارا أن الطريق الأمثل للتعامل بشأن الخلافات مع إيران يكون عبر الحوار، وقطر كانت ولا تزال ترى أن إنهاء التوتر في المنطقة مرتبط بإنهاء الحرب في غزة"، مشددةً على "وجوب أن يكون هناك دفع حقيقي باتجاه عملية سلام تكون القضية الفلسطينية في جوهرها".

وأضافت "التصعيد الذي يجري في غزة يؤثر على جهود الوساطة لإنهاء الأزمة، ونحن ندعم جميع الجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد في البحر الأحمر| الخارجية القطرية".