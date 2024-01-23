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السامرائي يهنئ بيوم القضاء العراقي: ركيزة أساسية لسيادة القانون

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بغداد - ياسين صفوان - وقال السامرائي في تغريدة له على موقع "اكس"، "نتقدم بأخلص التهاني لمؤسسة القضاء برئاستها وقضاتها بمناسبة يوم القضاء العراقي مثمنين الجهود الكبيرة التي تُبذل من أجل تعزيز العدالة والمساواة وسيادة القانون من خلال قضاء قوي مستقل يمثّل الركيزة الأساسية لحماية حقوق الانسان والديمقراطية والنظام السياسي".

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان في كلمة له بمناسبة يوم القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء، إن استقلال القضاء هو المنجز الأهم الذي حلمنا به لأن هاجس القضاة تطبيق القانون بعيدا عن أي تأثير، كما بين ان الاستقلال الحقيقي للقضاء تحقق على أرض الواقع.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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