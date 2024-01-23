مصابون في زلزال ضرب الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بعد زلزال قوي هز منطقة شينجيانج بغرب الصين بالقرب من الحدود مع قرغيزستان في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وتم تسجيل الزلزال بقوة 7.1 درجة من قبل مركز شبكات الزلازل الصيني، بينما قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوته بـ 7 درجات.

ووقع الزلزال في الساعة 02:09 من صباح الثلاثاء على بعد نحو 130 كيلومتراً غرب بلدة أيكول في شينجيانج.

ولم ترد على الفور تقارير عن سقوط قتلى، حسبما ذكر تلفزيون الصين المركزي الرسمي، بينما أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل.

وتم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.

وتحدث الزلازل بشكل متكرر في المناطق الجبلية في غرب الصين، على الرغم من أنها عادة ما تؤثر على المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.