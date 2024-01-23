حجار التقى ميقاتي: سيتم تحضير النقاط الضرورية المتعلقة ببرنامج "أمان" الاسبوع المقبل

أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هيكتور حجار، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الى أننا "استكملنا البحث في موضوعين الاول يتعلق ببرنامج أمان وتخطي العقدة المتعلقة بالنص الذي أصدره مجلس النواب بشأن تعديل المشروع، ونحن على طريق الحل، وهو ما اقترحه ميقاتي سيكون مقبولا، وسيتم تحضير النقاط الضرورية في الاسبوع المقبل".

وأوضح حجار، أنه "بالنسبة الى موضوع الاسر الاكثر فقرا فقدمت لميقاتي اقتراحا بالنسبة للعام 2024، وتم التوافق مع دولته بشأن الالية وسيتم ارسال الاقتراح الى الدول المانحة لبدء تطبيقه في العام 2024 وخلال الايام المقبلة سيتم توضيح الية الدفع للاسر الاكثر فقرا".

وفي سياق منفصل، إستقبل ميقاتي سفيرة الاتحاد الاوروبي ساندرا دو والتي أطلعته على التحضيرات لانعقاد المؤتمر الثامن للنازحين السوريين في بروكسل.

كما استقبل ميقاتي سفير ارمينيا في لبنان فاهان اتابكيان وعرض معه العلاقات الثنائية.