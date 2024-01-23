إتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السابق ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بنقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي معزين إياه بوفاة والدته المرحومة جورجيت كرم القصيفي. ويستمر النقيب القصيفي وأفراد عائلته تقبل التعازي اليوم من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساء في صالون كنيسة مار جرجس الرعائية في الكفور (فتوح كسروان)، وغدًا الأربعاء في صالون كنيسة القلب الأقدس في بدارو - سامي الصلح، من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى الساعة السادسة مساء.

كانت هذه تفاصيل خبر بري وعون وميقاتي اتصلوا بالقصيفي معزين بوفاة والدته والتعازي غدًا في بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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