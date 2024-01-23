رعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ومؤسسة مخزومي.

وبعد التوقيع شرحت رئيسة المؤسسة مي مخزومي بنود الاتفاقية والهدف السامي منها هو في دعم العلماء وأئمة المساجد والخطباء ومساعديهم في بيروت، كما شرحت آلية التعاون والخدمات التي ستقدمها مؤسسة مخزومي في مراكزها الصحية مجانا بالإضافة الى المساعدة في تكاليف العمليات الجراحية.

بدوره أكد النائب فؤاد مخزومي أن الصندوق الصحي المموّل من مؤسسة مخزومي والذي ستتم إدارته بالتنسيق مع دار الفتوى وبإشراف المفتي دريان، يهدف إلى تقديم الدعم الصحي لأئمة وخطباء مساجد بيروت، لافتا الى ان "طموحنا من خلال هذه الاتفاقية هو دعم دار الفتوى وعلمائنا الذين يحملون رسالة الاسلام رمز الاعتدال، والذين يشكلون جسراً لتنشئة شبابنا على القيم والاعتدال ونبذ التطرف، مشدداً على ضرورة الالتفاف حول المرجعية في دار الفتوى ودعم موقفها الوطني، وتضافر كل الجهود بين شرائح المجتمع البيروتي لتحصين بيروت في هذه الاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد".

من جهته لفت دريان الى انه " نشهد اليوم اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأوقاف الإسلامية ومؤسسة مخزومي، وذلك انطلاقاً من قوله سبحانه وتعالى: "وتعاونوا على البر والتقوى". وهذه الاتفاقية من أعمال البر المحمود عند الله".

وتابع :"اننا نقدر هذه المبادرة التي تقدمت بها مؤسسة مخزومي فهي مبادرة إنسانية لا سياسية لأن الهدف من ورائها هو تقديم العون لمؤسساتنا الوقفية، وقد عملت لجنة مشتركة ما بين المديرية العامة للأوقاف ومؤسسة مخزومي على صياغة بنود هذه الاتفاقية، وبحسب الاصول عرضت هذه الاتفاقية على المجلس الإداري لأوقاف بيروت الذي وافق عليها، وهذه الاتفاقية أيضاً سوف يتم عرضها لاحقاً على لجان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى لأخذ العلم بها".

واضاف :"هذه الاتفاقية هي بداية مرحلة للتعاون وليست نهاية التعاون بين المديرية العامة للأوقاف الإسلامية وبين مؤسسة مخزومي، إنها اتفاقية مرحلية إن شاء الله سوف نعمل على توسيعها وتعديلها إلى الأفضل، كانت النية الطيبة لدى مؤسسة مخزومي أن يبدأ هذا التعاون من علماء بيروت، ومن ثم تنطلق إلى باقي المحافظات محافظة بعد أخرى، وهذا ما نتمناه نحن".