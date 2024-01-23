بدأت ورش المتعهد للاشغال العامة عادل سروجي اعادة صيانة الطريق الدولية الذي يربط زحلة ترشيش الذي انهار في اماكن عدة نتيجة الامطار والسيول التي تأثر بها لبنان خلال الاسبوع المنصرم، وذلك بطلب من وزير النقل والاشغال العامة علي حمية.
وجاءت توجيهات حمية للمتعهد واضحة لناحية تنفيذ الاشغال على هذه الطريق بسرعة قصوى، واعادة تأهيلها لان معظم الشاحنات القادمة من والى العاصمة بدأت تعتمد طريق زحلة ترشيش بانتظار الانتهاء من صيانة طريق ضهر البيدر.
كانت هذه تفاصيل خبر بدء العمل على تأهيل طريق زحلة- ترشيش بعد انهياره نتيجة الامطار والسيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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