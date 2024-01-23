السفير المصري من عين التينة: تأجيل اجتماع اللجنة الخماسية الذي كان مقرراً اليوم إلى الفترة المقبلة

اعلن السفير المصري علاء موسى، من عين التينة، "تأجيل اجتماع اللجنة الخماسية الذي كان مقرراً اليوم إلى الفترة المقبلة من أجل ترتيب مواعيد السفراء فقط"، مشيرا الى انها "كانت فرصة للتأكيد على وحدة موقف اللجنة الخماسية وما يحدث في المنطقة من تحديات يُحتّم الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية".

واوضح عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، اننا "تناولنا الاحداث في المنطقة وتأثيرها على لبنان، وبحثنا في الشغور الرئاسي وآلية عمل اللجنة الخماسية في المستقبل".