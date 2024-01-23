6220 معتقلا فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

وثقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها اليوم، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 6220 فلسطينياً في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت اليوم 25 فلسطينياً خلال اقتحامها لعدة مناطق في الضفة الغربية، ومداهمة العديد من المنازل، وتركزت الاعتقالات في نابلس والخليل وبيت لحم.