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حصيلة جديدة لشهداء غزة

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 109 على التوالي إلى 25490 شهيدًا، والجرحى إلى 63354 معظمهم من النساء والأطفال.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 195 فلسطينيًا استشهدوا وأصيب 364 آخرون بجروح خلال الساعات 24 الماضية، معظمهم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، لافتة النظر إلى أن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تواصل استهداف محيط مستشفى ناصر الطبي في خان يونس رغم تكدسه بعدد كبير من الشهداء والجرحى، جراء القصف الإسرائيلي المستمر على أحياء المدينة كافة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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