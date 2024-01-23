عبر سبل.. رابط التقديم على وظائف مؤسسة البريد السعودي

ياسر رشاد - القاهرة - طرحت مؤسسة البريد السعودي عددا من الوظائف الخالية للمواطنين السعوديين فقط ممن يحملون الشهادة الجامعية، ولا يشترط الخبرة المسبقة في مجال العمل.

وظائف مؤسسة البريد السعودي

وأوضحت المؤسسة أن الوظائف الشاغرة لمبتدئي ومتوسطي الخبرة، وبحسب بوابة التوظيف في سبل فقد أعلنت المؤسسة عن حاجتها لشغل وظائف “أخصائي تجربة العملاء الأول” والذي يجب أن تتوافر لدى المتقدم عليها إمكانيات محددة منها:

التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة في الشركة (دعم المنتج والعملاء على وجه الخصوص، ولكن أيضًا تجربة المستخدم وإدارة المنتج والعلامة التجارية والاتصالات العالمية وما إلى ذلك) ومدير تجربة العملاء من أجل بناء صوت لمنصة العملاء.

العمل مع جميع بيانات تعليقات العملاء المتاحة، وتحديد أهم مشكلات العملاء الملحة، واقتراح التحسينات والإصلاحات والتوصيات الأخرى لجمهور فريق عمل CX.

المشاركة في إعادة تصميم الاستطلاعات التي تواجه العملاء عبر رحلة العميل من أجل تعظيم معدلات الاستجابة وأحجام التعليقات ذات الصلة والتي ستكون بمثابة قاعدة لاقتراحات التحسينات.

تنفيذ أنشطة التسوق الخفي للفروع المستهدفة في جميع أنحاء مناطق المملكة لتحسين رحلة العملاء داخل فروع SPL.

المشاركة في جلسات جماعية مركزة مع عملاء SPL لمعرفة نقاط الضعف لديهم وما هي التوصيات لإثراء تجربتهم.

إتقان أدوات تحليلات تجربة العملاء وتقديم اقتراحات التحسينات باستمرار للفرق المعنية حول كيفية الحصول على أفضل قيمة مضافة.

يقدم تقريرًا إلى مدير CX Journey ويعمل بمثابة الدعم الكامل لها (الاجتماعات + أي جدول أعمال آخر) أثناء غيابها، بما في ذلك واجبات اتخاذ القرار.

العمل على العمليات اليومية لفريق دعم الخطوط الأمامية، بما في ذلك الجدولة والتدريب وإدارة المعرفة وما إلى ذلك.

وأن يتمتع بالمهارات الأتية:

التركيز على العملاء.

التعاون.

وكانت مؤسسة البريد السعودي أعلنت أمس عن وظائف أخرى شاغرة تأتي وفق المسميات الوظيفية التالية:

محلل استمرارية الأعمال، ويشترط فيها الحصول على شهادة بكالوريوس، ويكون المستوى المهني فيها مبتدئ الخبرة.

محلل المكافآت والأداء المستوى المهني ويشترط فيها الحصول على شهادة بكالوريوس، ويكون المستوى المهني فيها مبتدئ الخبرة.

وظائف البريد السعودي.. طريقة التقديم

وللتقديم على وظائف مؤسسة البريد السعودي عليك الدخول على بوابة التوظيف سبل من هنا.. https://career.splonline.com.sa/ar/job-search-results/