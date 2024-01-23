الجيش الإسرائيلي يطوق خان يونس تمهيدًا لتسديد ضربة انتقامية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف المتحدث باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة الدكتور عبد الجليل حنجل، اليوم الثلاثاء، إن المداخل والمخارج إلى محافظة خان يونس شبه معدومة.

وطالب المتحدث باسم الهلال الأحمر في قطاع غزة في تصريحات له، المجتمع الدولي التدخل لوقف الجرائم بحق المدنيين في غزة.

وكشف حنجل عن أن هناك عددا كبيرا من الشهداء والجرجى بسبب استهداف الاحتلال الإسرائيلي أي جسم متحرك.

وأشار إلى أن وضع القطاع الصحي في غزة يزداد سوءا في ظل الحصار المطبق وعدم توفر الإمدادات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية طوقت مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وذلك بعد المواجهات الضارية مع عناصر المقاومة الفلسطينية التي أدت إلى مقتل 21 من الجنود الإسرائيليين أمس الاثنين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر حسابه على منصة إكس، إن الفرقة 98 نفذت هجوما واسع النطاق في خان يونس خلال اليوم الماضي.

وأضاف: "أكملت الفرق القتالية من لواء المظليين ولواء جفعاتي واللواء السابع تطويق مدينة خان يونس".

وأوضح أن مقاتلو تشكيل الكوماندوز عمقوا الهجوم في قلب منطقة خان يونس التي تعد بمثابة مركز ثقل لواء يونس التابع لحركة حماس.