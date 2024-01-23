سرايا القدس تعلن قنص جنود الاحتلال بوابل من الهاون

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن الإيقاع بعدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح خلال سلسة من الهجمات، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت سرايا القدس عبر قناتها على تليجرام، أن المهام التي قام بها المجاهدون عن استهداف دبابة صهيونية وجرافة عسكرية بقذائف الـ(RPG) شرق المغازي، فضلًا قصف تجمعات لجنود وآليات العدو جنوب شرق مخيم البريج بوابل من قذائف الهاون وصواريخ بدر 1.

وأعلنت سرايا القدس أيضًا عن استهداف مجموعة من قناصة العدو تحصنت في أحد المباني بمخيم المغازي بصاروخين من نوع (107) الموجهة.

وفي وقت سابق، أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية سرايا القدس، قصف بقذائف الهاون جنود وآليات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم شرق مخيم البريج.

وقالت سرايا القدس، أنها خاضت اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والمناسبة مع جنود العدو في محاور التقدم شرق مدينة غزة.

واستهدفت سرايا القدس آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة "تاندوم" شرق جباليا.