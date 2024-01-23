الوطنية للإسكان تتصدر تريند السعودية بإعلان طرح 88 ألف وحدة سكنية بـ 2024

ياسر رشاد - القاهرة - حازت الشركة الوطنية للإسكان " NHC "، على اهتمام الكثير من السعوديين خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع تدشينها برنامج ركائز ضمن فعاليات منتدى مستقبل العقار 2024، الأمر الذي جعلها تتصدر محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية.

ووفق لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد دشَّنت الشركة الوطنية للإسكان NHC برنامج "ركائز" الذي يضم العديد من المبادرات والخطط المستقبلية بقطاع التطوير العقاري.

ويتضمّن البرنامج 4 أهداف تطويرية، هي:

تعزيز الكوادر الوطنية.

دعم المصانع المحلية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

توطين الصناعات وزيادة كفاءة الإنتاج، والتي بدورها ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 .

وتهدف الوطنية للإسكان من خلال "ركائز"، إلى:

دعم المحتوى المحلي وتوطين الصناعات.

تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإسكان؛ وذلك عبر برامج ومنصات مثل منصة "مواد"، والتي أسهمت في دعم المحتوى المحلي بأكثر من 137 مستفيداً من مطورين ومقاولين عقاريين ومزودي خدمة.

الوطنية للإسكان توقع 6 اتفاقيات جديدة

فيما وقعت الوطنية للإسكان 6 اتفاقيات مع عدد من الجهات من القطاعين الحكومي والخاص، ومنها:

اتفاقية مع "منشآت" والتي تهدف إلى التعاون على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال إنشاء مسار خاص بالبناء والتشييد.

مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان؛ بهدف التعاون على برنامج توطين لتحقيق إحدى مستهدفات برنامج ركائز في تعزيز الكوادر الوطنية.

اتفاقية مع صندوق التنمية العقاري لتمويل المطورين، ويأتي ذلك بهدف تقديم التسهيلات التمويلية للمطورين العقاريين.

اتفاقية مع مصنع الفنار الذي سيركز على تدريب الكوادر الوطنية ونقل المعرفة.

توقيع مذكرتي تعاون مع منصة تعميد للتمويل ومجموعة عصام خيري قباني للتعاون على تقديم الحلول التمويلية لشراء مواد البناء وتوفيرها.

طرح 88 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة بعام 2024

ومن جانبه أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان محمد بن صالح البطي، عن فتح المجال أمام جميع المواطنين لحجز وشراء الوحدات السكنية في مشاريع الشركة الواقعة في الضواحي والمجتمعات العمرانية دون اشتراط الدعم السكني.

وأعلن البطي أن عام 2024، ستطرح الشركة أكثر من 88 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، وستعمل على ضخ العديد من المشاريع الاستثمارية بقيمة تتجاوز 6 مليارات ريال، وتشتمل على أبراج مكتبية وفندقية ومراكز تجارية، وترفيهية، وصحية، وتعليمية، وستكون الأكبر في الشرق الأوسط، موضحًا أن حجم المشاريع التي تعمل عليها الشركة الوطنية للإسكان كبير جدًا، وتعمل مع شركاء نجاح على المستوى المحلي والعالمي، مثل شركة كونيكس، وشركة سيتيك الصينية، ومجموعة طلعت مصطفى، والشركة الإسبانية Urba، وشركة قايا المحدودة.