حكومة الكويت تكلف "الأعلى للتخطيط" إعداد برنامج عملها لتقديمه للبرلمان

ياسر رشاد - القاهرة - كلف مجلس الوزراء الكويتي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، إعداد مشروع برنامج عمل الحكومة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.

وجدد رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد الصباح خلال ترؤسه اجتماع المجلس الأسبوعي حرص حكومته على تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مؤكدا أن هناك شبه تطابق حكومي نيابي حول ما يجب عمله خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد برنامج عملها، معربا عن تطلعات الحكومة بأن يحظى برنامج عملها على رضا الشعب الكويتي ويحقق طموحاته.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس سعود المالك الصباح، أن المجلس استعرض نتائج اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية الذي عقد يوم الأحد الماضي في مجلس الأمة بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ورئيس الحكومة الشيخ الدكتور محمد الصباح وعدد من الوزراء والنواب.

وقال إنه التزاما بأحكام المادة 98 من الدستور بتقديم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها، فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة برنامج عمل الحكومة.