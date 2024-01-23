"بوتين": محطة الضبعة محاطة بأعلى معدلات الأمان في العالم باعتراف كل المؤسسات الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بكل المشاركين في احتفالية مراسم صب خرسانة قاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة النووية، وقال "بوتين" خلال مراسم بدء صب الخرسانة عبر الفيديو كونفرانس، إن الحدث مرحلة جديدة في بناء المحطة النووية في مصر، حيث تعد أهم المشاريع بين البلدين، مشددا على أن إنجازها سوف يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري والطاقة وتطوير الصناعات الجديدة، مضيفا:" يسعدنا أن نقدم هذه المحطة ما يساهم بالتطور في مصر".

أشار الرئيس بوتين إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، وقال أن المختصين السوفيت شاركوا بشكل كبير في تطوير الاقتصاد والدفاع في مصر، وقدموا المشاريع المتطورة في مصر مثل السد العالي، وتم بناء الشركات الكثيرة التي تعمل حتى اللحظة وتأتي بالفائدة على الشعب المصري.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنّ هناك الكثير من الشركات الروسية تواصل العمل في مصر بما يعود بالنفع عليها، وأضاف أن هناك تطورًا مستمرًا في علاقات التعاون بين مصر وروسيا، مؤكدًا أنّ مصر تعتبر صديقًا وشريكًا استراتيجيًّا لروسيا.

وأوضح أن العلاقات بين البلدين قائمة على المساواة والاحترام المتبادل وفقًا لاتفاقية الشراكة المتعددة والتعاون الاستراتيجية التي جرى التوقيع عليها في 2018، مؤكدًا أن هناك 90 طالبًا مصريًا حصلوا على التعليم الخاص بالطاقة النووية، كما قدم الشكر لـ العاملين في محطة الضبعة النووية على عملهم.

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن محطة الضبعة النووية محاطة بأعلى معدلات الأمان في العالم، باعتراف كل المؤسسات الدولية، كما أن محطة الضبعة النووية أحد أهم المشروعات بين مصر وروسيا، وهناك علاقة صداقة بين البلدين، ومصر بالنسبة لروسيا شريك إستراتيجي لا غنى عنه.

أضاف، أن هناك مشروعات كثيرة يتم إنجازها بين روسيا ومصر، زراعيا وصناعيا وتنموية، وهناك آفاق كبيرة لزيادة هذه المشروعات، عقب انضمام مصر لمجموعة البريكس، وروسيا دعمت مصر للانضمام لهذه المجموعة.

وشدد "بوتين" على أن مصر صديق قريب له، وهناك علاقات استراتيجية، وتبادل تجاري بين القاهرة وموسكو، والذي نما بنسبة 20% في الأشهر الأخيرة، ودعمت روسيا مصر لـ مجموعة البريكس، وتترأس روسيا هي المجموعة خلال هذا العالم، ومن خلال ذلك سيتم دعم مصر خلال الفترة المقبلة.

ولفت الرئيس الروسي إلى إن هناك فرصًا جديدة واعدة لزيادة تعاوننا المثمر تنفتح فيما يتعلق بانضمام مصر إلى مجموعة بريكس، مؤكدًا على دعم روسيا للجانب المصري في أن تصبح عضوًا كاملاً في هذه الرابطة، مضيفًا أن روسيا ستحاول بذل كل ما هو ممكن حتى تتمكن مصر من الاندماج بشكل فعال في عمل الجمعية، وأشار بوتين إلى أنه من المقرر تنظيم أكثر من 200 فعالية لدول "بريكس"، وتتوقع موسكو أن يشارك فيها ممثلون مصريون بشكل نشط.

ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهربائية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضًا حكوميًا ميسرًا للقاهرة.

كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.