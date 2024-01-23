روسيا: يتعين زيادة المدفوعات بالعملة الوطنية في رابطة الدول المستقلة

ياسر رشاد - القاهرة -

دعا نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين، إلى زيادة حصة المدفوعات بالعملة الوطنية في رابطة الدول المستقلة على غرار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على خلفية العقوبات الغربية.

وقال بانكين- في اجتماع للممثلين الدائمين لرابطة الدول المستقلة، اليوم الثلاثاء "إن التعاون التجاري والاقتصادي في رابطة الدول المستقلة يعتبر أحد المجالات الرئيسية ذات الأولوية، ويرتبط بعدد من القيود والعقبات بسبب ضغوط العقوبات الغربية غير المسبوقة".

وأضاف: "تحاول العقوبات الغربية بشكل جدي تقويض مدفوعات التصدير والاستيراد، ما استدعى إعادة تشكيل البنية التحتية للمدفوعات لدينا وإدخال آليات دفع جديدة"، مشيرا إلى أن التدابير ذات الأولوية للتغلب على هذه القيود هي الانتقال إلى التسويات بالروبل الروسي والعملات الوطنية للدول الصديقة.

وتابع: "أن التدابير المتخذة تؤتي ثمارها، ففي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي على مدى الأشهر العشرة من العام الماضي تجاوزت حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة 90 بالمئة"، موضحا أن بلاده تعتقد أنه من المهم السعي لتحقيق نفس المؤشرات داخل رابطة الدول المستقلة.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، أنه على الرغم من التحديات الجيوسياسية، فإن التعاون التجاري والاقتصادي داخل رابطة الدول المستقلة آخذ في التطور.

وتابع: "أن روسيا، خلال رئاستها للرابطة العام الجاري، ستعمل على تعزيز الدخول الكامل لاتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ".