وزير فلسطيني: نرحب بأي مقترحات تستند إلى مبادرة السلام العربية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزيرالتنمية الاجتماعية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور أحمد المجدلاني اليوم الثلاثاء الاستعداد لمناقشة أي مقترحات بشأن غزة شرط أن تستند إلى مبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

وقال المجدلاني ـ في مقابلة خاصة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم /الثلاثاء: “إن منظمة التحريرالفلسطينية لا تزال تعتبر مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية في مؤتمر بيروت هي أساس الحل السياسي للقضية الفلسطينية”، معربا عن ترحيب بلاده بأي مقترحات تستند إلى مبادرة السلام العربية.

وطالب الدول العربية بضرورة تفعيل موقفها إزاء القضية الفلسطينية لامتلاكها الكثير من القدرات والإمكانيات القادرة على توفير أدوات ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية بـ"الدرجة الأساسية التي لها اليد العليا في تحديد الموقف الإسرائيلي".. مشددا على أهمية وقف العدوان قبل التطرق إلى أي مقترحات مستقبلية بشأن غزة.

وأكد الوزير الفلسطيني الجاهزية على تشكيل حكومة توافق وطني مع كافة الأطراف المعنية للقيام بثلاث مهام رئيسية توحيد المؤسسات وإعادة الإعمار والتحضير لانتخابات عامة في البلاد.. مستبعدا في الوقت نفسه إمكانية إرجاع الأمور إلى نصابها قبل السابع من أكتوبر الماضي.